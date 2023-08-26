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Сегодня, 08:37

Марко заявил, что Пересу не гарантировано место в «Ред Булл» на 2024 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что рано утверждать о перспективах Серхио Переса в команде на 2024 год, несмотря на контракт.

«В «Формуле-1» нет такого понятия, как 100-ная вероятность. Просто нет, и все тут. Всегда присутствуют такие критерии, как выступления, результаты. Мы изучим ситуацию, обсудим все по ходу гоночного уик-энда в Зандворте, после чего будем знать больше», — приводит слова Марко RacingNews365.

После 12-ти этапов 33-летний мексиканец занимает вторую строчку в Личном Зачете, набрав 189 очков. Лидирует его напрник по команде Макс Ферстаппен (314 очков).

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
Хельмут Марко
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