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Сегодня, 17:28

В Саудовской Аравии хотят создать команду «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Формуле-1» может появиться команда из Саудовской Аравии. Таким планами поделился президент автомобильной и мотоциклетной федерации страны Халид бин Султан Аль Фейсал.

«Мы относимся к автоспорту с большим энтузиазмом, есть большие планы. Мы хотим играть большую роль в будущем спорта, создавать будущих инженеров, менеджеров, руководителей команд, привлекать компании в автоспорт.

Все это благодаря трассе в Джидде и проведению гонки «Формулы-1?. Мы создали долгосрочное наследие», — заявил принц Халид Sky Sports.

Ранее сообщалось, что суверенный фонд Саудовской Аравии планировал купить чемпионат мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1».

Не состоялась договоренность из-за отказа владельца «Формулы-1» Liberty Media Corp — он не увидел перспектив в продаже чемпионата мира.

Формула-1
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