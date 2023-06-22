Вольф уверен, что ограничение бюджета не помешает фундаментальным обновлениям «Мерседеса»

Руководитель Mercedes Тото Вольф уверен, что ограничение бюджета не помешает его команде внедрить фундаментальные изменения в машину 2024 года.

«Мы создали огромную группу из 46 человек в нашем финансовом отделе, и они считают все до последнего винтика, чтобы грамотно уложиться в ограничение затрат. В первую очередь мы разделяем все имеющиеся ресурсы на различные проекты, а затем следим за тенденцией расходов в течение всего года. Мы оставались ниже предела весь прошлый сезон, и продолжаем оставаться в этом году. Даже учитывая изменение планов разработки на 2024 год, мы по-прежнему находимся в рамках. В следующем сезоне мы внесём в дизайн машины некоторые фундаментальные изменения, но это не значит, что мы будем сразу что-то строить. Большая часть работы сосредоточена на моделировании, и это не измеряется деньгами. Вопрос во времени на компьютерное моделирование и работу в аэродинамической трубе», — приводит слова Вольфа Аutosport.

Начиная с сезона-2021 каждая команда не может тратить больше 175 миллионов долларов на разработку болидов.

После восьми этапов «Мерседес» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, набрав 167 очков. Лидирует — «Ред Булл» (321 очко).