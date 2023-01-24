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Сегодня, 18:09

Вольф заявил, что «Формула-1» стала прибыльнее после введения потолка бюджетов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф назвал введение потолка бюджетов команд самым важным изменением за многие годы.

«Ключевым изменением стало введение потолка бюджетов команд, чтобы защитить нас от самих себя. До этого регулярно складывалась ситуация, в которой «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари» боролись друг с другом в своей лиге, устраивая войну расходов, а маленькие команды не могли быть конкурентоспособными. Можно сказать, что за основу была взята система, которая уже давно существует в американском спорте — в НФЛ или НБА, где команды могут тратить на состав ограниченное количество ресурсов. В «Ф-1» же ограничения бюджетов касаются вопроса технического развития, что изменило все в «Формуле-1». Команды внезапно стали прибыльными», — приводит слова Вольфа GP Fans.

В сезоне-2022 «Мерседес» занял третью строчку в зачете Кубка Конструкторов, набрав 515 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/99926/toto-wolff-f1-budget-cap/
Формула-1
Мерседес
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