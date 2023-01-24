Пьетро Фиттипальди останется резервным и тест-пилотом «Хаас»

Пьетро Фиттипальди останется резервным и тест-пилотом «Хааса» в сезоне-2023, сообщает Motorsport.

26-летний внук двукратного чемпиона «Формулы-1» и двукратного победителя Indy 500 Эмерсона Фиттипальди продлил контракт с американской командой, с которой провел два «Гран-при» в 2020-м, когда Роман Грожан получил травмы.

В прошлом сезоне Пьетро Фиттипальди выезжал на тестах в Бахрейне и Абу-Даби, на тренировках в Мехико и на Яс-Марине.

Параллельно с работой резервным пилотом в «Хаасе» Фиттипальди будет выступать в WEC в классе LMP2.