Вольф заявил, что победа Расселла над Хэмилтоном в личном зачете не имеет значения

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф назвал неважным факт, что новичок команды Джордж Расселл в личном зачете опередил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Они не участвовали в гонках за звание чемпиона мира. Они не боролись за победы, кроме гонки в Бразилии. Я не думаю, что для кого-то из команды имеет значение, финишируют ли они вторыми, третьими, четвертыми или пятыми. Поэтому победа Расселла над Хэмилтоном в зачете пилотов не имеет значения», — приводит слова Вольфа GPblog.

По итогам сезона-2022 24-летний британец набрал 275 очков и занял четвертую строчку в личном зачете, выиграв одну гонку и восемь подиумов. 37-летний Хэмилтон закончил сезон на шестом месте с 240 очками и девять раз попадал на подиум.

Чемпионом мира, во второй раз подряд, стал нидерландец Макс Ферстаппен. «Ред Булл» выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года.