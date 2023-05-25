«Формула-1» возвращается в Европу. Если ей не отключат свет

В королевской серии — форс-мажор за форс-мажором.

В ближайший уик-энд «королевские гонки» со второй попытки попробуют вернуться в Старый Свет. После турне по Ближнему Востоку, Австралии, Закавказью и Штатам серия должна продолжить сезон на культовой городской трассе в Монако. Правда, после экстренно отмененной из-за наводнения гонки в Имоле «Формула-1» рискует столкнуться с новым форс-мажором на европейской земле. Дело в том, что предстоящий этап состоится на фоне нескончаемых социальных протестов во Франции, эхо которых докатилось и до крошечного княжества.

Еще месяц назад местные профсоюзы обещали отключать электричество для любых крупных мероприятий, включая Каннский фестиваль, «Ролан Гаррос» и «Гран-при Монако». Серьезность этих намерений накануне подтвердились в Каннах, где полиция арестовала трех электриков, якобы причастных к перебоям со светом в городе. И, судя по всему, на фоне почти нивелированной «Ред Булл» конкуренции в чемпионате именно окологоночным событиям получится сфокусировать на себе основное внимание.

Протесты во Франции. Фото Global Look Press

«Мерседес» перестраивается и берет Леклера на радар

Наиболее активным в инфополе последних дней оказался британский коллектив с немецким брендом в названии. Сначала босс «серебряных стрел» Тото Вольфф подмигнул Шарлю Леклеру из буксующей «Феррари», сказав во время пресс-конференции, что команда хоть и не ведет с ним переговоров, но рассматривает сотрудничество в долгосрочной перспективе. Тем самым Вольфф дал повод для аналитики и прочих пересудов в формульной прессе на весь май.

Под постепенно затихающие инсайды о будущем Леклера, Хэмилтона и вероятном обмене пилотов между командами «Мерседес» в Монако появилась настоящая новость. Прогуливавшиеся по паддоку журналисты заметили, что «трехлучевые» давно готовившие обновления к европейским этапам, привезли понтоны, тем самым отказавшись от неудачной «нулевой» концепции болида. Апгрейд получился неожиданным и дерзким решением, если учитывать, что «Мерседес» перестроил машину уже в начале сезона. Безусловно, такие крупные команды могут позволить себе разрабатывать новые версии болидов параллельно основной, но ход выглядит рискованным.

Шарль Леклер. Фото Global Look Press

«Паровозик» или все-таки хаос? Что ждать от гонки

Гонка по улочкам Монте-Карло уже давно утратила свой шарм. Хотя гламур и лоск на месте и едва ли не затмевают само гоночное зрелище, которое последние десятилетия не отличается особым напряжением. Современные болиды по габаритам сравнялись с мини-автобусами и просто не могут разъехаться на ограниченной городским рельефом трассе (доказано Шарлем Леклером в 2019-м), а потому любая гонка здесь превращается в следование «паровозиком» друг за другом. Даже прямая старт — финиш с заветной зоной ДРС стала чересчур короткой для обгонов и единственным местом для атак осталась шпилька у террасы гостиницы, где еще можно подловить зазевавшегося соперника.

К тому же кардинально изменился принцип, по которому работают болиды «Формулы-1». И если раньше в Монако могла «выстрелить» машина со слабым мотором, но простым управлением и мастеровитым пилотом, то сейчас в городской гонке победит только болид с идеальным балансом мощи и стабильности, то есть — самый лучший. По этой причине «Ред Булл» остается фаворитом этапа, пока «Феррари», как обычно, отстает из-за капризного нрава SF-23, а «Мерседес» еще будет обкатывать практически новую машину.

«Темной лошадкой», которой под силу выйти вперед в случае хаоса у лидеров, может стать тандем «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо. Зеленый болид является одним из самых, если не самым стабильным в пелотоне, в то время как огромный опыт испанца позволит ему навязать борьбу на трассе, требующей исключительного мастерства от гонщиков. Борьба, конечно же, с большой долей вероятности ограничится субботней квалификацией, но пусть интрига вернется в Монако хотя бы таким образом.

Расписание «Гран-при Монако»

26 мая

14.30 Первая практика

18.00 Вторая практика

27 мая

13.30 Третья практика

17.00 Квалификация

28 мая

16.00 Гонка

Монако

Длина круга — 3337 м

Количество кругов — 78

Длина гонки — 260,268 км