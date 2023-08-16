Тем временем Мик Шумахер закрутил роман с моделью.

Легендарный Михаэль Шумахер после своей аварии не появляется на публике, а о состоянии его здоровья практически нет никакой информации. Но вещи семикратного чемпиона «Формулы-1», конечно же, пользуются большим спросом у коллекционеров. 16 августа аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги собрание предметов от японского фаната Михаэля под названием Full Throttle («Полный газ»). Причем среди вещей есть даже пустые бутылки из-под чемпионского шампанского.

Шампанское без шампанского

«С того момента, как Михаэль Шумахер впервые зашнуровал свои гоночные ботинки и надел шлем, одаренный гонщик был не чем иным, как феноменом — силой природы, которая продолжала доминировать в высших эшелонах соревновательного автоспорта. RM Sotheby's с гордостью представляет Full Throttle — коллекцию Шумахера, собранную страстным фанатом «Формулы-1» и Михаэля из Японии — тщательно подобранную подборку из более чем 150 артефактов блестящей карьеры, собранных за 30-летний период», — достаточно пафосно звучит анонс аукциона, который продлится до 6 сентября.

Фото Getty Images

В общей сложности японец, пожелавший остаться инкогнито, выставил на продажу целый ряд артефактов. Дороже всего оценены гоночные шлемы — так, «головной убор» Михаэля чемпионского 2001 года оценен от 40 — 60 тысяч долларов. При этом честно указывается — в гоночных уик-эндах немецкий пилот в нем участие не принимал. Интерес вызывает шлем, в котором Шумахер выступал в 1990 году в «Формуле-3», шлем Михаэля в чемпионате Германии по картингу-1987, да и другие тоже. Есть и гоночные комбинезоны. В частности, от 15 до 20 тысяч долларов оценен комбинезон «Феррари» 2001 года — в нем Шуми выиграл Гран-при Малайзии в том сезоне.

От 5 до 10 тысяч долларов может обойтись бутылки (подчеркиваем, пустые) чемпионского шампанского, подписанные лично суперзвездой автоспорта. К примеру, с Гран-при Малайзии 2004 года. Также у поклонников таланта Михаэля есть возможность приобрести бейсболки, леггинсы, футболки, мягкие игрушки и даже набор пустых питьевых бутылок Шумахера. Впрочем, даже если все вещи удастся распродать, до дохода от продажи одного чемпионского болида «Феррари» Шумахера образца 2003 года — в конце 2022-го его продали за рекордные 14,8 миллионов долларов, хотя изначально рассчитывали выручить примерно в полтора раза меньше. Сейчас и этот рекорд под угрозой — с 16 по 19 августа на Sotheby's будут продаваться болид Михаэля образца 2002 года. В том сезоне Шуми, напомним, также выиграл на «Феррари» чемпионский титул.

Мик Шумахер и Лайла Хасанович. Фото Соцсети

Романтический отдых сына легенды

В японском собрании столь эксклюзивных лотов нет. Зато что-то прикупить может каждый. Пусть и не все вещи связаны непосредственно с Михаэлем. Дешевле всего коллекционерам обойдется питьевая бутылка для воды младшего брата Шумахера — Ральфа, который также много лет выступал в «Ф-1» — за нее требуют от 50 до 100 долларов. Кстати, есть в коллекции и вещи, связанные с сыном Шуми. На продажу выставлен в том числе и комбинезон его сына Мика, в 2021 и 2022 годах выступавшего за «Хаас», но потерявшего перед нынешним сезоном место в «королевских автогонках».

Между тем, Мик не унывает, мечтая вернуться в качестве боевого пилота в «королевские гонки», а пока является резервным пилотом «Мерседеса». Правда, сейчас во время летней паузы работы у него точно не густо, можно отдыхать на полную катушку и заниматься личной жизнью. Что сын Шумахера и делает — Мик опубликовал несколько фотографий, сделанных во время каникул на юге Франции в Сан-Тропе, где он отдыхал на борту яхты в компании пилота «Ф-1» Эстебана Окона и еще нескольких друзей.

Наибольший интерес, впрочем, вызвали фото в социальных сетях с девушкой, в которой сразу же признали 22-летнюю Лайлу Хасанович — датскую модель с боснийскими корнями. Фото не обошлось без смайла в виде сердечка, так что романтический характер отношений 24-летний пилот скрывать даже не собирается. В 2021-м модель и блогер Хасанович встречалась с датским футболистом Йонасом Виндом.