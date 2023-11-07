«Автодром Сочи» принял последнюю гонку на старой трассе. Трек «Формулы-1» законсервируют

Место, принявшее восемь этапов «королевской серии», реконструируется для более камерных стартов.

Большое кольцо «Автодрома Сочи» на федеральной территории «Сириус» приняло последнюю гонку на трассе старой конфигурации, которая с 2014 года организовала множество престижных стартов, в том числе восемь этапов «Гран-при России» в «Формуле-1». После шестичасовой гонки на выносливость в рамках Кубка России СМП РСКГ Эндуранс трек закрывается на реконструкцию и вскоре должен начать работу в рамках Малого кольца, которое не затрагивает объекты около Медальной площади Олимпийского парка. Работы проводятся в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, который намечен в «Сириусе» на 1-7 марта 2024 года.

Реконструкция была неизбежна

Показательно, что последнюю гонку на трассе «Гран-при» выиграл экипаж бывших российских пилотов «Формулы-1» — Виталия Петрова и Сергея Сироткина. Именами этих гонщиков на «Автодроме Сочи» были названы трибуны Т2 и Т1. Однако теперь в этом, видимо, не будет необходимости. С 15 декабря трек планирует работать в режиме Малого кольца — трасса сократится более чем в два с половиной раза — с 5848 до 2312 метров. После первого поворота гонщики будут сворачивать направо — к бывшему 13-му повороту конфигурации «Гран-при». Участки вокруг Медальной площади Олимпийского парка откроют для свободного доступа, убрав там все ограждения.

Подобная реконструкция казалась неизбежной начиная с 2021 года, когда было объявлено о планах по возможному переезду «Гран-при России» в Ленинградскую область на трассу «Игора Драйв». Ну а после того, как «Формула-1» в 2022-м из-за событий на Украине приостановила контракт на проведение гонок в нашей стране, смысл терпеть логистические проблемы на бойком месте на ФТ «Сириус» исчез окончательно. Освободившуюся часть Олимпийского парка решено задействовать для других спортивных состязаний, а также переделать под пешеходные и велосипедные зоны. Тем не менее прощание с трассой, которая стала для нашего автоспорта знаковой, все равно получилось грустным.

Как сообщает Autosport.com, по завершении гоночного уик-энда СМП РСКГ Эндуранс по трассе на своих личных автомобилях смогли проехать работники автодрома, которые таким образом отдали дань уважения треку и этим символическим жестом дали понять, что 5,8-километровая версия, наверное, уже не вернется в привычном виде. Официально все асфальтовое покрытие за пределами Малого кольца обещают сохранить для того, чтобы можно было быстро восстановить Большое кольцо на случай возвращения крупных мероприятий. Однако вероятность, что это произойдет в обозримом будущем, очень невелика.

Фото Global Look Press

Гонки в Сочи становились праздником

«Сочи Автодром», спасибо за все! Отдали дань длинной конфигурации вчера гонкой на спортпрототипе, а сегодня прокатом в стиле первых «Форсажей» на всем чем можно в лучах закатного солнца... Было весело, увлекательно и немного опасно все эти годы. И я рад, что успел намотать тут не одну сотню километров", — приводит Autosport.com слова пилота Российской Дрифт Серии Аркадия Цареградцева.

С самого начала трасса «Формулы-1» в Сочи воспринималась как важная часть наследия Олимпиады-2014. Проект трассы вокруг объектов зимних Игр в Имеретинской низменности появился в 2012 году, когда подготовка к ОИ была в самом разгаре. Изначально трек считался частью инвестиционной программы по возведению Олимпийской и Паралимпийской деревень в Прибрежном кластере. Предполагалось, что регулярное проведение в этом месте этапов «королевской серии» поможет реализации недвижимости после завершения Игр-2014.

Первая гонка «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» прошла через семь месяцев после завершения Паралимпиады — 12 октября 2014 года. С тех пор трасса ежегодно принимала этапы (и не только «королевской серии») на протяжении восьми лет. Нельзя сказать, что трек оказался для мирового автоспорта культовым — «Гран-при России» часто обвиняли в слишком банальном профиле и отсутствии экстремальной составляющей. Тем не менее гонки здесь становились для страны настоящим праздником, собирая в Олимпийском парке десятки тысяч гостей.

Фото Global Look Press

Оптимизировать логистику и восстановить единое пространство

При этом привязка к олимпийским объектам и ограниченность территории в Имеретинской низменности сильно сдерживали развитие автодрома. При этом сама трасса, задействованная далеко не каждый день и не каждую неделю, усложняла доступ к Медальной площади, ледовым дворцам «Большой» и «Айсберг», а также к «Сириус Арене» и стадиону «Фишт». Пока это место было единственным возможным пристанищем «Формулы-1» в стране, неудобства можно было терпеть. Но в нынешних условиях победила точка зрения, что Олимпийский парк можно использовать рациональнее.

В 2021 году стартовал проект федеральной территории «Сириус», и стало понятно, что наличие Большого кольца не способствует решению некоторых из ее задач. «Сириус» не отказывается от автоспорта. Наоборот, здесь обещают расширить функционал Малого кольца (участка около железнодорожной станции Олимпийский парк). Ожидается, что теперь на автодроме можно будет испытывать беспилотные технологии и даже проводить соревнования для беспилотников. Также планируется выделить отдельные участки под дрифт и картинг. Сохранится и автомузей Ника Панули. Однако проводить полноформатные соревнования для кольцевых серий здесь больше нельзя.

«В сезон Олимпийский парк ежедневно посещает до 40 тысяч туристов. Это очень востребованная и привлекательная для посещений территория, которая, однако, сейчас перекрыта по периметру заборами, — рассказал глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. — На Медальной площади каждый вечер проходит уникальное шоу поющих фонтанов, на спортивных объектах проводятся всероссийские и международные соревнования, а также различные концерты. Поэтому мы решили оптимизировать логистику и восстановить единое пространство Олимпийского парка, как это изначально было задумано проектировщиками в преддверии Игр 2014 года».