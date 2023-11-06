Алонсо устроил шоу в Бразилии и затмил победу Ферстаппена

Ураганный уик-энд в Сан-Паулу.

«Гран-при Сан-Паулу»

1. Ферстаппен (Red Bull) — 1:56.48,894

2. Норрис (McLaren) — 8,277

3. Алонсо (Aston Martin) — 34,155

4. Перес (Red Bull) — 34,208

5. Стролл (Aston Martin) — 40,845

6. Сайнс (Ferrari) — 50,188

7. Гасли (Alpine) — 56,093

8. Хэмилтон (Mercedes) — 62,959

9. Цунода (AlphaTauri) — 69,880

10. Окон (Alpine) — 1 круг

11. Сарджент (Williams) — 1 круг

12. Хюлкенберг (Haas) — 1 круг

13. Риккардо (AlphaTauri) — 1 круг

14. Пиастри (McLaren) — 2 круга

Пока Макс Ферстаппен одерживал уже свою 52-ю победу в карьере, которой не смог помешать даже пятничный ураган над автодромом «Интерлагос», за его спиной, похоже, впервые за долгое время выдалась по-настоящему бодрая гонка с целым рядом мини-сенсаций. А главной из них, безусловно, стал подиум Фернандо Алонсо.

«Мерседес» заразился болезнью «Феррари»

Удивительным образом команду Льюиса Хэмилтона во время уик-энда в Бразилии постиг недуг их основных конкурентов за второе место в Кубке конструкторов. Так же как у болидов «Феррари», на обоих «Мерседесах» Льюиса и Джорджа Расселла по ходу заездов стали нещадно «уходить» шины. Ранее в сезоне коллектив «трехлучевых» не имел серьезных проблем с этим показателем, к тому же Хэмилтон всегда славился феноменальным умением купировать износ покрышек практически в любых условиях.

Однако на «Интерлагосе» сложности достигли гораздо больших масштабов, из-за чего «Мерседес» по итогам «Гран-при» недосчитались столь нужных в сражении с «Феррари» очков. Если в субботнем спринте Расселл и Хэмилтон еще смогли обойти соперников по совокупности заработанных баллов, то днем позже в основной гонке подопечные Тото Вольффа после многообещающих отрезков на старте и рестарте довольно быстро вылетели из борьбы за высокие позиции.

Самое досадное для «Мерседес», что случилось это на этапе, где Скудерия потеряла одну из машин уже на прогревочном круге! Шарль Леклер пробился в квалификации сквозь ураган и ливень на второе место, только чтобы вылететь из-за технического отказа с трассы еще до старта. Но в гонке Хэмилтон так и не смог обойти одинокий алый болид Карлоса Сайнса, а Расселл вовсе сошел из-за перегрева двигателя. Как следствие, «Феррари», несмотря на откровенный провал механиков, готовивших машину Шарля, и крайне неудобную для себя трассу, о чем весь «Гран-при» упоминали ее пилоты, смогла в какой-то мере «минимизировать потери». Теперь между второй и третьей строчками командного зачета отрыв составляет 20 очков, которые можно набрать буквально за один уик-энд. У «Феррари» их в запасе целых два.

Фото Reuters

Алонсо вернулся и «украл» шоу у всех остальных

Два латиноамериканских этапа нынешнего сезона отметились неожиданным прогрессом целого ряда аутсайдеров. Правда, если в Мексике из всех «выстреливших» в практиках и квалификации более-менее сильный результат в гонке смогла показать лишь «Альфа Таури», то в Бразилии болельщиков ждал настоящий сюрприз от «Астон Мартин».

Второй ряд, который Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо заняли после квалификации, из-за ливня превратившейся в рулетку, казался скорее счастливой случайностью. Тем более что уже в субботу на высохшей трассе «Астон» вчистую проиграла квалификацию к спринту и сам заезд, а Фернандо заодно разбил машину в нелепом столкновении с Эстебаном Оконом. Замешательство продолжилось и на старте в воскресенье, где оба пилота практически синхронно ушли на невыгодные траектории и пропустили вперед Хэмилтона с Норрисом.

Фото Reuters

Гонку, как и весь уик-энд, для команды Лоуренса Стролла спасли завал в первом повороте и последующий рестарт, который оба гонщика провели увереннее. Алонсо смог пробиться в тройку лидеров, казавшуюся чем-то недосягаемым для зеленых машин во второй половине сезона, в то время как Стролл удержался на пятом месте. На этом сюрпризы не закончились, и в финальном отрезке двукратный чемпион мира схлестнулся в захватывающей дуэли за третье место с напарником Макса Ферстаппена — Серхио Пересом.

За считаные круги до клетчатого флага Чеко, отчаянно пытающийся доказать свою профпригодность боссам «Ред Булл», смог пройти Алонсо, но испанец контратаковал соперника и все-таки принес «Астон Мартин» первый за шесть гонок подиум. Легендарный пилот выложился на все сто, подарив фанатам настоящее шоу, затмившее все остальные события по ходу довольно бодрой гонки. Конечно, если не считать еще одну победу без малейшей конкуренции в исполнении Ферстаппена.