Гонщики более чем 10 стран примут участие в ралли «Шелковый путь» 2023 года

Руководитель ралли-рейда «Шелковый путь» Владимир Чагин сообщил, что гонщики более чем из 10 стран примут участие в соревнованиях 2023 года.

«Китайцы планируют участвовать в гонке, как и представители более чем 10 стран. Мы все понимаем, в каких мы политических реалиях находимся. Желающих участвовать у нас очень много, мы с ними постоянно общаемся, но пока есть обстоятельства, которые не позволяют всем это сделать», — приводит ТАСС слова Чагина.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проходили на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году ралли стартует 6 июля и завершится 15 числа того же месяца. Маршрут будет пролегать через 13 субъектов РФ.