Китайский пилот Хуннин вошел в состав команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь»

Китайский пилот Хоу Хуннин будет управлять одним из грузовиков «КАМАЗ-мастер» на ралли-рейде «Шелковый путь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Отмечается, что в экипаж Хуннина войдут еще один представитель Китая Шен Синь и россиянин Сергей Кренев. Также «КАМАЗ-мастер» в соревнованиях представят экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Сергея Куприянова.

Ралли-рейд пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут будет проходить через 13 субъектов Российской Федерации.