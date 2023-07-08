Николаев выиграл второй этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Российский экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем второго этапа в зачете грузовиков на ралли-рейде «Шелковый путь».

Николаев преодолел участок от Уфы до Магнитогорска протяженностью 246 км за 2 часа 38 минут 26 секунд. Вторым стал белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-СПОРТавто» (+3,4 минуты), замкнул тройку его соотечественник и партнер по команде Алексей Вишневский (+17,19).

Третий этап «Шелкового пути» пройдет в воскресенье, 9 июля. Ралли завершится 15 июля у московского Кремля.