Пополнился черный список «Дакара». На ралли зафиксирована 33-я смерть спортсмена

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после девяти дней в коме из-за падения на этапе самого престижного рейда.

Врачам не удалось спасти 45-летнего испанского мотогонщика Карлеса Фалькона, который получил тяжелые травмы на втором этапе ралли «Дакар» 7 января. После падения с бархана на каменистую поверхность аравийской пустыни спортсмен находился в коме в больнице, но неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца во время аварии, оказались необратимы. 15 января команда TwinTrailRacing объявила о смерти Фалькона, который стал 79-й жертвой самого престижного рейда с момента его основания в 1979 году. В этом траурном списке 33 погибших, как и Карлес, были участниками соревнований — гонщиками или другими членами экипажей.

Погиб, занимаясь тем, о чем всегда мечтал

Мотоциклист-энтузиаст во второй раз принимал участие в самом сложном ралли в мире и не претендовал на высокие места. По словам директора гонки Давида Кастера, во время второго этапа Фалькон упал с мотоцикла на каменистый участок и ударился головой о землю. Свидетелем инцидента стал другой участник ралли, который и сообщил о случившемся организаторам. Прибывшие на место через 16 минут медики обнаружили Карлеса без пульса. Помимо отека мозга у гонщика были несколько переломов — ребер, запястья, ключицы, а также шейного позвонка. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу Аль-Давадми в Саудовской Аравии, где ему сделали экстренную операцию.

Исаак Фелиу, другой гонщик команды TwinTrailRacing, решил отказался от продолжения гонки и отправился в госпиталь, чтобы морально поддержать своего товарища. Девять дней врачи боролись за жизнь спортсмена, пытаясь контролировать развитие отека мозга. Но усилия не принесли положительного результата. «Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца во время аварии, оказались необратимы, — говорится в заявлении команды о смерти спортсмена, которое было распространено 15 января. — Карлес был улыбчивым активным человеком, который наслаждался всем, что делал, особенно мотогонками. Он погиб, занимаясь тем, о чем всегда мечтал. Он наслаждался каждым моментом на «Дакаре» и был счастлив на байке. Мы должны помнить его за то светлое чувство, которое он пробуждал в каждом».

«С большой печалью мы узнали о смерти испанского гонщика Карлеса Фалькона от его семьи, — говорится в заявлении организаторов «Дакара». — На втором этапе ралли от Аль-Хенакии до Аль-Дувадими гонщик жестко упал с мотоцикла в районе отметки 448 километров. Быстро прибывшие на место медицинские бригады не смогли справиться самостоятельно и запросили помощи. После этого спортсмена по воздуху доставили в госпиталь в Аль-Дувадими, затем перевели в больницу в Эр-Рияде, а через несколько дней отправили в Испанию. На медицинском самолете он был помещен в отделение интенсивной терапии в медицинском учреждении в своей родной Каталонии. Несмотря на все усилия врачей, гонщик от полученных травм скончался».

Карлес Фалькон. Фото Reuters

Люди гибнут практически каждый год

Карлес Фалькон в 2022 году финишировал на «Дакаре» на 68-м месте. Уроженец Таррагоны и страстный любитель гонок, он получил образование инженера-компьютерщика. При этом его настоящей страстью была работа инструктором по экстремальному вождению и мотоциклетным гидом. Перед тем как испанец попал в фатальную аварию на втором этапе многодневки-2024, он занимал 76-е место в своем классе. Смерть Фалькона — первый трагический инцидент с участником престижного ралли-рейда за последние два года. В 2022 году попал в аварию на пути к заключительному спецучастку гонки автомобиль поддержки команды PH-Sport, выступавшей в классе Dakar Classic. Находившийся за рулем механик Квентин Лавалле, которому было 20 лет, погиб на месте. Его пассажир, бельгиец Максим Фрер, получил ранения, но остался жив.

Среди гонщиков предыдущая трагедия была зафиксирована в 2021-м, когда французский мотоциклист Пьер Шерпин в результате падения получил тяжелую травму головы. Спортсмену сделали экстренную нейрохирургическую операцию и отправили домой — в больницу города Лилль. Но до Франции Пьер не долетел — скончался в полете. На прошлом «Дакаре-2023» под колесами грузовика Алеша Лопрайса случайно оказался 69-летний итальянский болельщик. Фанат ралли решил сфотографировать прохождение дюны лидером, а экипаж Praga не заметил фаната. В результате зритель получил тяжелые травмы и скончался по дороге в госпиталь. После этого Лопрайс принял решение сойти с гонки и лишился шанса одержать победу в ралли-марафоне.

Так или иначе, люди гибнут на «Дакаре» практически каждый год. За 45 лет существования соревнований они унесли жизни более трех десятков спортсменов — в основном мотогонщиков, которые наименее других участников ралли защищены от падений на сложнейшей трассе. После каждого трагического инцидента звучат слова, что авто- и мотоспорт в принципе сопряжены со смертельной опасностью. И спортсмены, выходя на старт, знают, на что идут. Организаторы ежегодно тратят на безопасность огромные деньги. Но большая протяженность трассы и тяжелые полевые условия редко дают шанс пострадавшим в серьезных авариях.