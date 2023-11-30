Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бадминтон
Новости
Главная
Бадминтон

Сегодня, 17:52

В федерации бадминтона России прокомментировали приостановку членства в BWF

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба Национальной федерации бадминтона России прокомментировали решение Совета BWF о приостановлении членства федерации.

«Первое — это решение Совета фактически является рекомендацией общему собранию, которое состоится в апреле 2024 года. Там представители всех стран будут обсуждать и решать этот вопрос. Второе — представители BWF обращались к НФБР в переписке по вопросу нашей позиции в отношении решения МОК по ОКР, на котором они основывались. НФБР сообщала функционерам BWF, что НФБР не принимает и не объявляет политических решений, не заявляет свои позиции или комментарии относительно политических решений других организаций, так как в своих действиях НФБР строго руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НФБР, нормами международного права, соответствующими положениями и стандартами BWF, BEC и антидопинговых организаций.

Также мы обратили внимание BWF, что о решении МОК в отношении ОКР была подана апелляция в CAS. Вопрос, как мы подчеркивали в своем письме BWF, сложный и дискуссионный, он будет решаться арбитражем. Тем не менее, ориентируясь на свои установки, Совет BWF вынес подобное решение, которое, безусловно, ухудшает развитие бадминтона в мире, создает тяжелые точки напряжения и никаким образом не служит справедливому разрешению ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы НФБР.

BWF приняла такое решение в связи с включением в состав НФБР федераций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это решение еще должно быть подтверждено на общем собрании членов организации в 2024 году.

В августе BWF заявила, что российские и белорусские спортсмены начиная с 26 февраля 2024 года могут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. ТАСС сообщает, что это решение организации остается в силе, несмотря на приостановку членства НФБР, и BWF внесет изменения в процендуры для того, чтобы разрешить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую.

0
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России