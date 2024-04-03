Российские бадминтонисты не выступят на апрельском чемпионате Европы

Российские бадминтонисты пропустят чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 14 апреля в германском Саарбрюккене.

«Российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы в Германии. Ни один отечественный бадминтонист не обладает в настоящее время нейтральным статусом, поэтому все международные соревнования пока проходят без нас. Мы продолжаем изучать ситуацию, многое в этом вопросе будет зависеть от решений общего собрания BWF, которое пройдет в конце апреля в Китае», — сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) в конце августа выступила с заявлением, что спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах начиная с 26 февраля 2024 года.

Российские бадминтонисты из-за пропуска двух предыдущих сезонов лишены возможности претендовать на путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.