Иван Максимов: «Мы сыграли наикрутейший финал, и странно слышать негативные высказывания из Красноярска»

Четырехкратный чемпион мира и главный тренер архангельского «Водника» Иван Максимов отреагировал на высказывание Сергея Ломанова-старшего, раскритиковавшего судейство финального матча чемпионата России-2023/24 «Кузбасс» — «Водник» (7:6).

— Мы сыграли наикрутейший финал, за который я очень горжусь своими парнями. В овертайме все могло сложиться как в сторону «Кузбасса», так и в нашу. Сложилось в пользу хозяев, с чем я поздравляю клуб и весь регион в целом. Это был реально крутой финал, на который пришло очень много болельщиков, поэтому мне сейчас странно слышать высказывания отдельных лиц из Красноярского региона, которые не обсуждают ни игру, ни тактику, ни развитие хоккея, а пытаются провоцировать на какой-то негатив и своими постоянными провокациями наносить ущерб всему хоккею с мячом, — сказал Максимов корреспонденту «Спорт-Экспресса».

20 марта «Кузбасс» впервые стал чемпионом России за 76-летнюю историю клуба. «Водник» третий раз в истории завоевал серебряные медали после прошлогодних бронзовых наград.