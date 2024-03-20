Пятикратный чемпион мира Сергей Ломанов-старший раскритиковал судейство в матче «Кузбасс» — «Водник» (7:6) в финальной серии плей-офф чемпионата России.

Игроки «Кузбасса» получили 20 минут штрафа, хоккеисты «Водника» — 120, в том числе 40 из них за 17 минут дополнительного времени.

«Этих судей надо пожизненно убирать из хоккея с мячом. «Водник» мне понравился, у них классная команда. Ребята просто молодцы, терпели, но им не повезло. «Кузбасс» — чемпионы, если им все это приятно, то пусть радуются», — цитирует Ломанова-старшего РИА «Новости Спорт».

Ломанов добавил, что игроки «Кузбасса» не виноваты в случившемся.

Клуб из Кемерово впервые в истории стал чемпионом России. До этого «Кузбасс» пять раз выигрывал серебро и семь раз — бронзу.