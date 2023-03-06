«СКА-Нефтяник», «Кузбасс» и «Водник» вышли в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник», «Кузбасс» и «Водник» прошли в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом.

«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу над «Ак Барсом-Динамо», «Кузбасс» выиграл серию у «Байкала-Энергии», а «Водник» прошел «Волгу».

Единственная четвертьфинальная пара, в которой еще не определился победитель — «Динамо» (Москва) — «Енисей». Счет в серии — 1-1, третий матч состоится во вторник, 7 марта.

Бенди

Суперлига

1/4 финала

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 11:3 (6:1)

Счет в серии — 2-0, «СКА-Нефтяник» выиграл серию и вышел в полуфинал

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 11:3 (4:1)

Счет в серии — 1-1

«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:3 (3:1)

Счет в серии — 2-0, «Кузбасс» выиграл серию и вышел в полуфинал

«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновск) — 12:2 (3:0)

Счет в серии — 2-0, «Водник» выиграл серию и вышел в полуфинал