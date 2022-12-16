«Водник» победил «Ак Барс-Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

16 декабря, 21:07
«Водник» 16 декабря победил «Ак Барс-Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:1.
Команда из Архангельска набрала 32 очка и сохраняет второе место в таблице, отставая на 1 очко «Кузбасс» и опережая на 1 очко «Динамо» и «СКА-Нефятник».
Бенди
Суперлига
Первый этап
Ак Барс-Динамо (Казань) — Водник (Архангельск) — 1:6 (1:4)
Родина (Киров) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:5 (1:2)
Волга (Ульяновск) — Старт (Нижегородская область) — 5:3 (2:1)
Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) — 3:5 (2:3)
Динамо (Москва) — Мурман (Мурманск) — 8:3 (3:1)