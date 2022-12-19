«Динамо» уступило «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Московское «Динамо» проиграло архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. «Водник», набравший 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (31 очко) располагается на четвертой строчке. Бенди Суперлига Первый этап СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Кузбасс (Кемерово) — 6:4 (4:2) Байкал-Энергия (Иркутск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 6:5 (2:1) Ак Барс-Динамо (Казань) — Мурман (Мурманск) — 7:3 (4:1) Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 4:5 (1:3) Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 1:4 (0:3) Кировец (Уфа) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:1 (1:0)