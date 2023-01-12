«Водник» разгромил «Родину» и сохранил первое место в чемпионате России по хоккею с мячом

«Водник» разгромил «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 8:1. Команда из Архангельска набрала 41 очко и сохраняет первое место в турнирной таблице. Ближайший преследовать «Водника» — «СКА-Нефтяник» (40 очков) — также со счетом 8:1 победил «Старт». Бенди Суперлига Первый этап СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижегородская область) — 8:1 (4:0) 12 января. Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 8:4 (4:1) 12 января. Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 7:6 (3:4) 12 января. Уральский Трубник (Первоуральск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:3 (2:0) 12 января. Водник (Архангельск) — Родина (Киров) — 8:1 (4:0) 12 января. Кировец (Уфа) — Мурман (Мурманск) — 2:2 (1:0) 12 января.