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Сегодня, 20:57

«Водник» разгромил «Родину» и сохранил первое место в чемпионате России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Водник» разгромил «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 8:1.

Команда из Архангельска набрала 41 очко и сохраняет первое место в турнирной таблице.

Ближайший преследовать «Водника» — «СКА-Нефтяник» (40 очков) — также со счетом 8:1 победил «Старт».

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижегородская область) — 8:1 (4:0)

12 января.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 8:4 (4:1)

12 января.

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 7:6 (3:4)

12 января.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:3 (2:0)

12 января.

Водник (Архангельск) — Родина (Киров) — 8:1 (4:0)

12 января.

Кировец (Уфа) — Мурман (Мурманск) — 2:2 (1:0)

12 января.

ХК Водник
ХК СКА-Нефтяник
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