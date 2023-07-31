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Сегодня, 18:15

Русский хоккей объединяет: сборная Индии впервые сыграла в нашей стране

Евгений Конов
Матч по хоккею с мячом между Россией и сборной Индии
Фото Федерация хоккея с мячом России
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29-30 июля в Красногорске состоялись первые в истории международные матчи с участием гостей из Азии.

«Мы хотим видеть Скрынника снова во главе FIB»

Кто бы что ни говорил, а приезд спортивной сборной Индии в Россию — это событие. Тем более в разгар лета для игры в хоккей с мячом! Это стало возможным благодаря взаимодействию двух национальных федераций — Федерации хоккея с мячом России и Федерации бенди Индии. В FIB азиаты официально членствуют с 2002 года, но на чемпионатах мира пока так и не дебютировали. Но теперь у индийской федерации более чем серьезные планы.

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— Мы знаем, сколько ваша страна сделала для мирового хоккея с мячом, и счастливы приехать в Россию, чтобы учиться у лучших, — признался генеральный секретарь Федерации бенди Индии Ловекумар Джадхав. — Мы приезжали в разные страны — Швецию, Норвегию и другие, но нигде нас не встречал президент национальной федерации. Для нас это большая честь, и мы бы очень хотели, чтобы Борис Скрынник вернулся в кресло президента FIB. Но если этого не случится, мы будем рады видеть его во главе Азиатской федерации хоккея с мячом.

— В текущей геополитической обстановке мировой хоккей с мячом объективно приостановился в своем развитии, ведь именно Россия на протяжении многих лет оказывала поддержку другим странам. Но мы готовы помогать развивающимся федерациям и дальше и особенно в Азии — не только Индии, но и Китаю, Монголии, Японии, Казахстану и другим, — подтвердил президент ФХМР Борис Скрынник.

Гандболисты сборной Индии
Фото Федерация хоккея с мячом России

Вывеска года: Индия против сборной Патриархии

В ходе рабочей встречи и обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия стороны договорились о разработке совместной программы сотрудничества и новых визитах спортсменов из Индии в Россию. И не только в Москву, но и в регионы — Ульяновск, Иркутск, Архангельск. Делегация из Азии рассказала о реальной возможности подключить к хоккею с мячом Непал и Пакистан, а ФХМР, в свою очередь, наметила проведение весной 2024 года турнира с участием юниоров из Индии.

Матч финального турнира на&nbsp;призы Патриарха на&nbsp;Красной площади. На Красной площади — время хоккейных чудес. В Москве прошел Кубок Патриарха

Но свой первый турнир индийцы уже сыграли — под сводами арены «Старт» команда, основу которой составили игроки от 13 до 19 лет, впервые скрестила клюшки со сверстниками из Москвы и Подмосковья. А в воскресенье уже все было по-взрослому: гостям противостояли сборная ФХМР и сборная Патриархии, созданная осенью прошлого года в рамках сотрудничества ФХМР с РПЦ.

Перед стартовым свистком — национальные гимны России и Индии. Турнир, как ни крути, международный! Надо признать, что инопланетянами индийские мальчишки не выглядели: и лед увидели далеко не впервые (в некоторых штатах самой населенной страны нашей планеты температура зимой опускается до минус 25), и на удивление хоккейный замах клюшкой исполняют «по классике».

Участники матча по хоккею с мячом между Россией и сборной Индии
Фото Федерация хоккея с мячом России

С прицелом на Азиатские игры-2025

Матч со сборной ФХМР, за которую сыграли заслуженные ветераны Валерий Грачев, Александр Патяшин и другие, безусловно, стал мастер-классом для гостей из Азии, а в ворота сборной Патриархии индийцы сумели забить сразу 9 мячей. Но в таких играх важны отнюдь не голы и очки.

— Для нас эти игры просто незабываемы. Ребята не только увидели, как нужно играть в хоккей с мячом, но и сами учились прямо на льду. Сегодня, к примеру, мы выиграли один тайм, но это только первый шаг на пути к нашей большой цели — участию в зимних Азиатских играх-2025, которые пройдут в китайском Харбине. Во вторник улетаем домой, но планируем приезжать в Россию каждые два-три месяца. До скорой встречи! — пообещала делегация из Индии.

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