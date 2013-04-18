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18 апреля 2013, 10:38

Этторе Мессина: "Нам поддали под зад"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Этторе МЕССИНА выразил разочарование после поражения в третьем матче серии 1/4 финала Евролиги с &amp;quot;Басконией&amp;quot; (72:93). Фото Алексея ИВАНОВА, &amp;quot;СЭ&amp;quot;
Фото «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Этторе Мессина после третьего матча серии 1/4 финала Евролиги с "Басконией" (72:93) не сдерживал эмоций. По его словам, команда полагала, что соперник отдаст победу армейцам без борьбы.

– Нельзя подобрать иное выражение, кроме как "нам поддали под зад", – приводит официальный сайт ЦСКА слова Мессины. – Нельзя приезжать в Виторию, полагая, что будет легко, даже лидируя 2-0 в серии. Нужно помнить, что соперник сделает шаг вперед в смысле агрессивности, гордости, интенсивности, но на этот раз и этим не обошлось. "Баскония" попросту играла лучше нас. Казалось, будто мы удивлены их уровнем агрессивности, думали, что нам отдадут победу просто потому, что мы – ЦСКА. Мы не были готовы психологически, и я за это в ответе. Единственный положительный момент состоит в том, что наш "второй состав" здорово играл в последние 10 минут, позволив отдохнуть так называемым "стартерам".

Источник: cskabasket.com
БК Баскония
БК ЦСКА
Этторе Мессина
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