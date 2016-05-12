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Евролига

12 мая 2016, 14:05

Евролига хочет провести "Финал четырех" 2019 года в Москве

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
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Президент Евролиги Жорди Бертомеу подчеркнул, что проведение "Финала четырех" баскетбольной Евролиги в 2019 году в Москве зависит от готовности столичной "ВТБ Арены". Ранее сообщалось, что руководство стадиона близко к подписанию договора с Евролигой.

- У нас есть договоренность с ареной, и она в силе, - приводит ТАСС слова Бертомеу. - Но все будет зависеть от готовности "ВТБ Арены". Пока что это неофициально, но мы бы хотели провести "Финал четырех" 2019 года в Москве.

Вместимость "ВТБ Арены" составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации - хоккейной, баскетбольной или концертной. "ВТБ Арена" будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Планируется, что спортивный комплекс "ВТБ Арена парк" откроется в октябре 2017 года.

Источник: http://tass.ru/sport/3275559
Джорди Бертомеу
Евролига
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