«Барселона» переиграла «Маккаби» в Евролиге

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В четверг, 4 апреля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 86:89 (14:23, 25:19, 25:21, 22:26)
Ц: Ханга (19), Боломбой (19 + 12 подборов), Гедрайтис (16), Недович (15).
О: Райт (20), Уолкап (12), Папаниколау (12).
«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 69:66 (20:11, 19:18, 12:15, 18:22)
М: Джеймс (18), Мотеюнас (14), Блоссомгейм (11).
Ж: Эванс (17), Мэнек (12), Хэйс (11).
«Альба» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 83:94 (15:23, 19:24, 28:25, 21:22)
А: Тиманн (20 + 11 подборов), Томас (16), Браун (14), Уэтзелл (11).
П: Наннэлли (19), Пантер (15), Дозьер (15), Ледэй (14).
«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 92:89 (19:19, 25:24, 26:20, 22:26)
Б: Веселы (17), Абринес (17), Лапровиттола (15), Паркер (14).
М: Болдуин (22), Нибо (14), ДиБартоломео (12).
«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 69:98 (19:27, 19:25, 7:27, 24:19)
В: Джонс (18), Харпер (10), Дэвис (9).
А: Ловернь (21), Де Коло (19), Ли (13), Томас (13), Джексон (12).