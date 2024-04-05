Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:27

«Барселона» переиграла «Маккаби» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В четверг, 4 апреля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 86:89 (14:23, 25:19, 25:21, 22:26)

Ц: Ханга (19), Боломбой (19 + 12 подборов), Гедрайтис (16), Недович (15).

О: Райт (20), Уолкап (12), Папаниколау (12).

«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 69:66 (20:11, 19:18, 12:15, 18:22)

М: Джеймс (18), Мотеюнас (14), Блоссомгейм (11).

Ж: Эванс (17), Мэнек (12), Хэйс (11).

«Альба» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 83:94 (15:23, 19:24, 28:25, 21:22)

А: Тиманн (20 + 11 подборов), Томас (16), Браун (14), Уэтзелл (11).

П: Наннэлли (19), Пантер (15), Дозьер (15), Ледэй (14).

«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 92:89 (19:19, 25:24, 26:20, 22:26)

Б: Веселы (17), Абринес (17), Лапровиттола (15), Паркер (14).

М: Болдуин (22), Нибо (14), ДиБартоломео (12).

«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 69:98 (19:27, 19:25, 7:27, 24:19)

В: Джонс (18), Харпер (10), Дэвис (9).

А: Ловернь (21), Де Коло (19), Ли (13), Томас (13), Джексон (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
0
Читайте также
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Фенербахче» Хэйс-Дэвис побил рекорд результативности Евролиги