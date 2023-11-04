«Барселона» переиграла «Панатинаикос» в Евролиге

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В пятницу, 3 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Баскония» переиграла «Партизан» (84:83), «Барселона» выиграла у «Панатинаикоса» (80:72), «Виртус» победил «Эфес» (93:81).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 84:83 (23:23, 25:19, 15:24, 21:17)
Б: Монеке (16), Ховард (14), Седекерскис (14), Маринкович (12), Котсар (11).
П: Наннэлли (16), Вукчевич (13), Ярамаз (11), Ледэй (11).
«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:72 (21:20, 24:13, 26:14, 9:25)
Б: Паркер (17), Паули (12), Саторански (10), Калинич (10).
П: Грант (15), Бальцеровски (12), Григонис (11).
«Виртус Б» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 93:81 (20:18, 21:27, 28:17, 24:19)
В: Шенгелия (19), Белинелли (17), Данстон (14), Смит (12).
Э: Бобуа (17), Ларкин (16), Жижич (15), Клайберн (10).