«Бавария» проиграла «Црвене Звезде» в Евролиге

«Црвена Звезда» выиграла у «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:68. Сербская команда прервала свою неудачную серию из четырех поражений, мюнхенцы потерпели третье поражение подряд.

В других встречах четверга, 2 ноября, «Фенербахче» переиграл «Олимпиакос» (79:77), «Жальгирис» потерпел поражение от АСВЕЛ (88:91), «Валенсия» одержала победу над «Альбой» (79:71), «Милан» проиграл «Монако» (66:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 74:68 (12:19, 21:16, 20:24, 21:9)

Ц: Теодосич (16 + 11 передач), Напьер (11), Митрович (11).

Б: Эдвардс (16), Бонга (12), Больмаро (12), Ибака (10).

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:77 (29:14, 17:19, 12:24, 21:20)

Ф: Папаяннис (15), Пьер (14), Мотли (10).

О: Питерс (19), Кэнан (15), Уильямс-Госс (13), Милутинов (12).

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 88:91 (30:24, 26:26, 24:22, 8:19)

Ж: Димша (21), Эванс (19), Улановас (14), Бирутис (11).

А: Луваву-Кабарро (19), Фалль (15), Ловернь (13), Де Коло (13), Скотт (12).

«Валенсия» (Испания) — «Альба» (Германия) — 79:71 (15:14, 26:25, 15:15, 23:17)

В: Оджелей (19), Дэвис (14), Харпер (11), Джонс (10).

А: Браун (19), Томас (16), Олинде (10).

«Милан» (Италия) — «Монако» (Франция) — 66:72 (18:13, 19:22, 11:17, 18:20)

Мил: Шилдс (17), Холл (15), Тонут (9), Миротич (9).

Мон: Джеймс (21), Диалло (13), Блоссомгейм (8), Браун (8).