«Барселона» переиграла «Реал» в матче Евролиги

Сегодня, 01:05
В среду, 3 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 93:88 (18:18, 25:27, 28:21, 22:22)
В: Джонс (15), Дэвис (15), Инглис (14 + 10 подборов), Оджелей (14).
Э: Ларкин (20), Джонс (15), Брайант (13), Томпсон (12), Пляйсс (11 + 10 подборов).
«Виртус Б» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 85:83 (22:24, 20:22, 23:23, 20:14)
В: Шенгелия (18), Белинелли (16), Хэкетт (15), Кординье (11).
Б: Эдвардс (22), Ибака (15 + 13 подборов), Франсиско (12), Обст (12).
«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:73 (13:12, 13:25, 24:16, 25:20)
Б: Монеке (20 + 13 подборов), Костелло (11), Миллер-Макинтайр (10), Седекерскис (10).
П: Нанн (25), Григонис (11), Слукас (11).
«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 83:78 (21:25, 24:22, 15:15, 23:16)
Б: Веселы (27), Лапровиттола (14), Калинич (13), Паркер (10).
Р: Муса (19), Хезоня (16), Серхио Юль (9).