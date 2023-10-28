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Евролига

Сегодня, 00:38

«Бавария» дома проиграла «Фенербахче» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 27 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги. «Жальгирис» на своем паркете проиграл «Валенсии» (72:87), АСВЕЛ потерпел поражение от «Виртуса» (84:87), «Панатинаикос» переиграл «Басконию» (95:81), «Фенербахче» обыграл «Баварию» (76:67).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Валенсия» (Испания) — 72:87 (12:20, 18:32, 23:20, 19:15)

Ж: Эванс (18), Шмитс (11), Хэйс (10).

В: Джонс (16), Харпер (13), Дэвис (11), Руверс (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 84:87 (18:21, 24:18, 21:26, 21:22)

А: Фалль (16), Ловернь (14), Скотт (13), Де Коло (12).

В: Кординье (20), Шенгелия (18), Белинелли (16), Мики (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 95:81 (24:22, 24:21, 22:23, 25:15)

П: Митоглу (23), Лессор (23 + 14 подборов), Гай (13), Слукас (12).

Б: Ховард (22), Мэннион (17), Маринкович (17).

«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 67:76 (20:19, 18:22, 9:14, 20:21)

Б: Франсиско (11), Обст (9), Ибака (9), Букер (9).

Ф: Уилбекин (17), Гудурич (14), Мотли (9), Хэйс (9).

БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
БК Валенсия
Евролига
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