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Евролига

27 октября, 00:13

«Реал» переиграл «Барселону» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 26 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Реал» на своем паркете переиграл «Барселону» (65:64), «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» (88:86), «Альба» переиграла «Милан» (85:82), «Монако» обыграл «Маккаби» (107:79), а «Олимпиакос» победил «Эфес» (75:57).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Партизан» (Сербия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 88:86 (22:13, 20:29, 11:23, 35:21)

П: Аврамович (14), Ледэй (13), Ярамаз (12), Камински (11).

Ц: Боломбой (16), Напьер (14), Ханга (11), дос Сантос (11).

«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 85:82 (12:18, 23:19, 22:24, 28:21)

А: Тиманн (22), Браун (18), Олинде (12), Томас (12).

М: Миротич (30 + 12 подборов), Шилдс (25).

«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 65:64 (12:19, 16:11, 23:11, 14:23)

Р: Дек (22), Пуарье (12), Тавареш (8).

Б: Веселы (14), Абринес (11), Эрнангомес (11), Саторански (10).

«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 107:79 (27:23, 25:15, 33:19, 22:22)

Мон: Джеймс (24), Диалло (18), Окобо (17), Браун (11).

Мак: Браун (14), Кливленд (14), Соркин (10), Нибо (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 75:57 (17:14, 16:11, 28:18, 14:14)

О: Папаниколау (14), Уильямс-Госс (14), Питерс (12).

Э: Брайант (10), Томпсон (9), Ларкин (8), Уиллис (8).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Црвена Звезда
Евролига
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