«Реал» переиграл «Барселону» в Евролиге

27 октября, 00:13
В четверг, 26 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Реал» на своем паркете переиграл «Барселону» (65:64), «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» (88:86), «Альба» переиграла «Милан» (85:82), «Монако» обыграл «Маккаби» (107:79), а «Олимпиакос» победил «Эфес» (75:57).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Партизан» (Сербия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 88:86 (22:13, 20:29, 11:23, 35:21)
П: Аврамович (14), Ледэй (13), Ярамаз (12), Камински (11).
Ц: Боломбой (16), Напьер (14), Ханга (11), дос Сантос (11).
«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 85:82 (12:18, 23:19, 22:24, 28:21)
А: Тиманн (22), Браун (18), Олинде (12), Томас (12).
М: Миротич (30 + 12 подборов), Шилдс (25).
«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 65:64 (12:19, 16:11, 23:11, 14:23)
Р: Дек (22), Пуарье (12), Тавареш (8).
Б: Веселы (14), Абринес (11), Эрнангомес (11), Саторански (10).
«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 107:79 (27:23, 25:15, 33:19, 22:22)
Мон: Джеймс (24), Диалло (18), Окобо (17), Браун (11).
Мак: Браун (14), Кливленд (14), Соркин (10), Нибо (10).
«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 75:57 (17:14, 16:11, 28:18, 14:14)
О: Папаниколау (14), Уильямс-Госс (14), Питерс (12).
Э: Брайант (10), Томпсон (9), Ларкин (8), Уиллис (8).