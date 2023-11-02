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Сегодня, 23:14

«Фенербахче» победил «Олимпиакос» и другие результаты 6-го тура Евролиги

Руслан Минаев
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«Фенербахче» дома обыграл «Олимпиакос» в матче 6-го тура Евролиги — 79:77.

Турецкий клуб одержал 5 побед в 6 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Реалу» (5 побед в 5 матчах).

Греческий клуб с 3 победами в 6 матчах занимает 8-е место.

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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 74:68 (12:19, 21:16, 20:24, 21:9)

Ц: Теодосич (16+11 передач), Митрович, Напьер (по 11),

Б: Эдвардс (16), Болмаро, Бонга (по 12).

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:77 (29:14, 17:19, 12:24, 21:20)

Ф: Папаяннис (15), Пьер (14), Мотли (10),

О: Питерс (19+6 подборов), Канаан (15).

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 88:91 (30:24, 26:26, 24:22, 8:19)

Ж: Димса (21), Эванс (19+6+7), Улановас (14),

А: Луваву-Кабаро (19+6 подборов), Фолл (15), Де Коло (13+6 передач).

БК Бавария
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
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