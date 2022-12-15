«Монако» дома проиграл «Барселоне» в Евролиге

«Монако» на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 63:69. В других встречах «Баскония» обыграла «Эфес» (83:78), «Виртус» переиграл «Альбу» (85:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 78:83 (23:21, 23:15, 12:28, 20:19)

Э: Мицич (17), Мбайе (16), Клайберн (15).

Б: Ховард (19), Маринкович (18), Гедрайтис (11).

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 63:69 (13:16, 16:18, 16:26, 18:9)

М: Джеймс (16), Мотеюнас (11), Морман (10).

Б: Миротич (15), Хиггинс (9), Веселы (8), Саторански (8).

«Виртус Б» (Италия) — «Альба» (Германия) — 85:76 (18:15, 22:14, 23:23, 22:24)

В: Уимс (16), Хэкетт (13), Жете (13), Теодосич (11).

А: Сикма (16), Смит (14), Олинде (11), Кумадже (11).