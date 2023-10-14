«Барселона» на выезде переиграла «Олимпиакос» в Евролиге

Сегодня, 00:04
«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 77:68. В других встречах «Жальгирис» переиграл «Црвену Звезду» (79:74), «Монако» проиграл «Виртусу» (59:83), «Валенсия» победила «Фенербахче» (77:74).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:74 (19:21, 16:17, 15:18, 29:18)
Ж: Шмитс (18), Улановас (15), Буткевичюс (12).
Ц: Митрович (16), Теодосич (15), Напьер (9).
«Монако» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 59:83 (15:23, 18:25, 15:22, 11:13)
М: Джеймс (14), Стразель (9), Мотеюнас (7), Корнели (7), Холл (7).
В: Лундберг (14), Белинелли (13), Шенгелия (12), Смит (12).
«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 68:77 (16:23, 18:17, 20:16, 14:21)
О: Уолкап (14), Питерс (11), Милутинов (10).
Б: Лапровиттола (17), Абринес (16), Йокубайтис (10).
«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 77:74 (22:9, 17:24, 19:20, 19:21)
В: Дэвис (18), Джонс (11), Инглис (10).
Ф: Дорси (17), Уилбекин (14), Хэйс (11), Мадар (10).