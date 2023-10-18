«Реал» переиграл «Жальгирис», «Барселона» победила «Партизан»

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Во вторник, 17 октября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Партизан» на своем паркете проиграл «Барселоне» (83:92), «Фенербахче» выиграл у «Панатинаикоса» (83:69), «Эфес» победил АСВЕЛ (89:84), «Баскония» дома потерпела поражение от «Баварии» (68:76), «Реал» разгромил «Жальгирис» (93:79), «Милан» переиграл «Олимпиакос» (65:53).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 83:92 (16:23, 18:21, 26:25, 23:23)
П: Наннэлли (14), Дозьер (13), Ледэй (12), Пантер (11), Аврамович (11).
Б: Лапровиттола (20), Эрнангомес (15), да Силва (13), Веселы (12).
«Фенербахче» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 83:69 (27:9, 16:19, 24:17, 16:24)
Ф: Папаяннис (15), Мотли (14), Калатес (12), Гудурич (12).
П: Лессор (19), Гай (13), Вильдоса (10).
«Эфес» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 89:84 (24:24, 19:11, 27:21, 19:28)
Э: Клайберн (19), Ларкин (18), Бобуа (14), Томпсон (14).
А: Де Коло (25), Скотт (15), Ловернь (13).
«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 68:76 (22:20, 20:21, 20:16, 6:19)
Бас: Маринкович (13), Седекерскис (10), Монеке (10).
Бав: Эдвардс (14), Франсиско (12), Гиффи (11).
«Реал» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 93:79 (25:19, 28:24, 19:19, 21:17)
Р: Дек (19), Кампаццо (18), Пуарье (18).
Ж: Шмитс (12), Митру-Лонг (11), Мэнек (11), Гедрайтис (10), Лекавичюс (10).
«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 65:53 (19:17, 12:15, 13:9, 21:12)
М: Миротич (20), Пангос (16), Шилдс (12).
О: Милутинов (15), Уолкап (11), Браздейкис (6).