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Евролига

12 октября, 23:14

«Реал» разгромил «Эфес» в матче Евролиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Реал» разгромил «Эфес» на выезде в матче регулярного чемпионата Евролиги — 103:80.

Самым результативным игроком встречи стал форвард мадридцев Гершон Ябуселе, набравший 22 очка.

В других матчах вечера «Баскония» победила «Альбу», «Партизан» обыграл АСВЕЛ, а «Бавария» проиграла «Панатинаикосу».

Евролига. Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 80:103 (24:26, 17:29, 19:25, 20:23)

Э: Дэн (20), Бобуа (19), Жижич, Уиллис (оба — 9)

Р: Ябуселе (22), Козер (18), Кампаццо (15 + 10 передач)

«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 86:91 (21:25, 26:26, 14:25, 25:15)

Аль: Шнайдер (17), Тимман (13 + 10 подборов), Прочида, Спаньоло (оба — 12)

Бас: Миллер-Макинтайр (17), Монеке (15), Седеркерскис (11 + 13 подборов)

АСВЕЛ (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 62:88 (13:17, 16:26, 19:29, 14:16)

АСВ: Джексон (16), Луваву-Кабарро (10), Скотт (9)

Пар: Наннэлли (17), ЛеДэй (13), Смаилагич (12)

«Панатинаикос» (Греция) — Бавария (Германия) — 78:71 (23:11, 14:19, 17:18, 24:23)

Пан: Лессо (16), Грант (14), Григонис (11)

Бав: Болмаро (19), Букер (11), Бонга (10)

БК Анадолу Эфес
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