«Реал» продлил контракт с 37-летним Родригесом

«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим защитником Серхио Родригесом. 37-летний испанец продлил соглашение до конца сезона-2023/24.

Испанский баскетболист в прошлом году вернулся в «Реал», за который выступал с 2010 по 2016 год.

В прошедшем сезоне Родригес сыграл в 39 матчах чемпионата Испании, набирая в среднем по 6,1 очка, 1,6 подбора и 3,5 передачи. В Евролиге он набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи и помог «Реалу» завоевать титул чемпиона.