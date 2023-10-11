«Маккаби» временно переезжает на Кипр, а «Белогорье» останется в Туле

Внешние обстоятельства сильнее преданности своим болельщикам.

Гранд европейского баскетбола — тель-авивский «Маккаби» — вынужден переехать на Кипр. После нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в стране приостановили все массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Однако в клубе хотят продолжить выступление в регулярном сезоне Евролиги, поэтому команда вынужденно релоцируется, а руководство турнира подстраивает расписание коллектива Одеда Каташа. Вынужден менять место базирования и титулованный российский волейбольный клуб «Белогорье». Клуб получил официальное письмо от исполкома Всероссийской федерации волейбола, где указано, что проведение игр в Белгороде невозможно из-за сложной логистики.

Пауза до ноября

Тель-авивский «Маккаби» попросил Евролигу о переносе матча с «Миланом» на более поздний срок и поменялся домашней и гостевой играми с «Валенсией» — 18 октября команды сыграют в Валенсии, а не в Тель-Авиве. Таким образом, израильская команда проведет четыре выездных матча подряд (с «Миланом», «Валенсией», «Панатинаикосом» и «Монако») и только 2 ноября рассчитывает сыграть дома с «Реалом». В руководстве клуба надеются, что к началу следующего месяца ситуация в стране стабилизируется.

При этом тренироваться и жить игроки «Маккаби» пока будут на Кипре. На этой неделе команда провела первую совместную тренировку на арене в Никосии. Интересно, что израильтянам также предлагали переехать в Белград.

Фото Global Look Press

«Если ваш клуб вынужден проводить матчи за пределами своей страны, «Партизан» готов предоставить тренировочный зал, жилье и зал для проведения матчей. К сожалению, в истории «Партизана» была ситуация, когда мы были вынуждены играть на выезде. Поэтому в знак дружбы и благодарности за все великие моменты нашей общей истории мы готовы принять вас», — говорилось в письме белградского клуба.

Однако вариант со столицей Сербии «Маккаби» не подошел. Интересно, что в первом туре регулярки израильский клуб переиграл именно «Партизан» (96:81). В составе команды из Тель-Авива в этом сезоне сразу восемь американцев (Джон Ди Бартоломео, Уэйд Болдуин, Антониус Кливленд, Лоренцо Браун, Джеймс Уэбб, Бонзи Колсон, Джейк Коэн и Джош Нибо), а также кубинец Хасьель Риверо. При этом в заявку на Евролигу попало всего три израильтянина: Рафи Менко, Роман Соркин и Тамир Блатт. Последний — это сын экс-тренера сборной России, легенды «Маккаби» Дэвида Блатта.

«Отложите все свои мелкие разногласия на день, на неделю, на год, — заявил Дэвид Блатт Eurohoops. — Спасите нашу страну и наш образ жизни. Мы, спортсмены, знаем, что значит противостоять противнику, объединиться, оказать поддержку нашим друзьям и партнерами по команде и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Давайте сделаем это. Мы боремся за спасение нашего народа. Завтра мы будем бороться за сохранение нашего образа жизни, возможность жить свободно, безопасность наших близких. Забудьте про внутренние ссоры. Защитите будущее человечества. Это настоящая борьба. Вместе мы сила, порознь мы погибнем».

Фото ВК «Белогорье»

За 500 км

Вынужденно меняет прописку и ВК «Белогорье». Отметим, что в феврале 2023 года в регионе был объявлен бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Приграничные территории Белгородской области подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

С января этого года до завершения чемпионата страны-2022/23 «Белогорье» проводило домашние матчи в Туле, и новый сезон начнет там же. По словам директора команды, олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина клубом было получено официальное письмо от исполкома ВФВ, где указано, что проведение игр в Белгороде невозможно по соображениям безопасности и логистики. Команде предложили выбрать любой другой город.

«Так как в прошлом сезоне мы уже сталкивались с такой ситуацией и был первый опыт выступления в Туле, и у нас сложились хорошие отношения с руководством местной женской команды «Тулицы». Поэтому было принято решение другие площадки не искать и остановиться на городе Туле», — подчеркнул Сергей Тетюхин.

В прошлом сезоне команда постоянно возвращалась в Белгород, однако сейчас решили этого не делать. На время чемпионата волейболисты будут базироваться в Туле. Это удобнее и с точки зрения логистики, поскольку будет проще добираться до московских аэропортов, отметил Тетюхин.

«Не будем тратить лишние ночи на поездки в поезде. В чемпионате игры будут идти через три дня, поэтому сильно не наездишься, — заявил директор «Белогорья». — Игроки, проживая и тренируясь в Туле, получат больше времени на восстановление и психологический отдых».

Первая «домашняя» игра белгородцев в чемпионате России состоится 14 октября.