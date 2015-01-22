66 очков Дюранта и Уэстбрука позволили "Оклахоме" победить "Вашингтон"

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити" на выезде в овертайме вырвал победу у "Вашингтона" – 105:103. Лидеры "Тандер" Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук на двоих набрали 66 очков. Разыгрывающий гостей также записал на свой счет решающий бросок на последних секундах встречи, что позволило его команде одержать четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Оклахома-Сити" – 103:105 ОТ (31:26, 19:12, 20:28, 22:26, 11:13)

В: Нене (24), Уолл (18 + 13 передач), Пирс (14 + 12 подборов), Бил (14 + 8 подборов).

О: Дюрант (34 + 7 подборов), Уэстбрук (32 + 8 подборов + 8 передач), Морроу (10).