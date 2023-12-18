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Сегодня, 11:15

Американскому баскетболисту предъявили обвинение в убийстве девушки

Виктория Кравченко
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Форвард Ченс Команч, выступающий в Лиге развития НБА, обвиняется в убийстве 23-летней Марайны Роджерс, сообщает ESPN.

15 декабря баскетболист был задержан агентами ФБР в округе Сакраменто и содержался под стражей без залога. Тело девушки было найдено в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада.

Вместе с Команчем по данному делу была задержана его подруга, которая была арестована в среду, 13 декабря, в Лас-Вегасе. Обоим предъявлены обвинения в убийстве Роджерс. Команч должен предстать перед судом во вторник, 19 декабря, ожидается его экстрадиция в Неваду.

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