Американскому баскетболисту предъявили обвинение в убийстве девушки

Форвард Ченс Команч, выступающий в Лиге развития НБА, обвиняется в убийстве 23-летней Марайны Роджерс, сообщает ESPN.

15 декабря баскетболист был задержан агентами ФБР в округе Сакраменто и содержался под стражей без залога. Тело девушки было найдено в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада.

Вместе с Команчем по данному делу была задержана его подруга, которая была арестована в среду, 13 декабря, в Лас-Вегасе. Обоим предъявлены обвинения в убийстве Роджерс. Команч должен предстать перед судом во вторник, 19 декабря, ожидается его экстрадиция в Неваду.