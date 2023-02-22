«Атланта» уволила главного тренера Макмиллана

«Атланта» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности будет его помощник Джо Пранти.

Макмиллан был назначен 8 июля 2021 года. Он стал 14-м главным тренером в истории франшизы. Под его руководством команда одержала 99 побед и потерпела 80 поражений, включая 27-11 в качестве исполняющего обязанности во второй половине сезона-2020/21.

«Я хотел бы поблагодарить Нейта за его лидерские качества и профессионализм. Мы ценим его работы. Подобные решения, особенно во время сезона, всегда чрезвычайно трудны, но мы считаем, что в интересах нашей команды двигаться вперед с другим человеком у руля», — отметил генеральный менеджер клуба Лэндри Филдс.

В этом сезоне «Хокс» с результатом 29-30 занимают 8-е место в Восточной конференции НБА.