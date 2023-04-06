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Сегодня, 05:05

«Атланта» победила «Вашингтон». Янг оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» на своем паркете переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:116.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 97:93 (31:28, 25:16, 23:28, 18:21)

Б: Брогдон (29), Браун (25 + 11 подборов), Уайт (17).

Т: Сиакам (28 + 11 подборов), Барнс (18), Ачиува (16), Ануноби (12).

«Атланта» — «Вашингтон» — 134:116 (33:32, 34:28, 39:30, 28:26)

А: Янг (25 + 16 передач), Коллинз (23), Мюррэй (19), Джонсон (16), Гриффин (16).

В: Гэффорд (25 + 10 подборов), Дэвис (20), Нанн (15), Хафф (14).

«Милуоки» — «Чикаго» — 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16)

М: Портис (27 + 13 подборов), Б. Лопес (26), Холидэй (20 + 15 передач), Картер (16).

Ч: Вучевич (21 + 10 подборов), Уайт (14), Лавин (13).

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