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НБА

Сегодня, 07:14

«Даллас» проиграл «Кливленду». Дончич набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:113. «Кавальерс» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 39 очков.

«Кливленд» с результатом 18-13 занимает 6-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 18-13.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Кливленд» — 110:113 (39:27, 30:27, 21:28, 20:31)

Д: Дончич (39), Сет Карри (19), Хардуэй (14), Экзам (13).

К: Леверт (29), Аллен (24 + 23 подбора), Окоро (22).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Кливленд Кавальерс
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