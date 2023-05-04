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Сегодня, 05:18

«Бостон» сравнял счет в серии с «Филадельфией»

Евгений Козинов
Корреспондент
4 мая. «Бостон» — «Филадельфия» — 121:87.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» выиграл у «Филадельфии» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 121:87. Счет в серии стал равный — 1-1.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии состоится на пракете «Севенти Сиксерс» 6 мая. Начало — 2.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 121:87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22)

Б: Браун (25), Брогдон (23), Смарт (15), Уайт (15), Г. Уильямс (12).

Ф: Харрис (16), Эмбиид (15), Макси (13), Харден (12 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-1.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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