Новый сезон НБА стартовал с победы «Бостона» над «Филадельфией»

«Бостон» обыграл «Филадельфию» (126:117) в матче регулярного чемпионата НБА. Это была первая игра нового сезона.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Также 35 очков набрал его одноклубник Джейлен Браун.

В составе «Севенти Сисксерс» 35-ю набранными очками отметился Джеймс Харден.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

Б: Тейтум (35 + 12 подборов), Браун (35), Смарт (14 + 7 передач), Хорфорд (6), Уайт (2) — старт; Брогдон (16), Г. Уильямс (15), Вонле (2), Гриффин (1), Хаузер (0).

Ф: Харден (35 + 8 подборов + 8 передач), Эмбиид (26 + 15 подборов + 6 потерь), Макси (21), Харрис (18), Такер (6) — старт; Мелтон (5), Ньянг (3), Харрелл (2), Хауз (1), Тайбулл (0).