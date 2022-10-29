«Кливленд» вырвал победу у «Бостона». Митчелл и Леверт набрали по 41 очку

«Кливленд» переиграл «Бостон» (132:123 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. «Кавальерс» одержали четвертую победу подряд. В других встречах «Торонто» на своем паркете проиграл «Филадельфии» (90:112), а «Индиана» обыграла «Вашингтон» (127:117). НБА Регулярный чемпионат «Бостон» — «Кливленд» — 123:132 OT (34:33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18) Б: Тейтум (32), Браун (32), Хорфорд (12), Смарт (11). К: Митчелл (41), Леверт (41), Мобли (19 + 10 подборов), Аллен (12 + 11 подборов). CAVS WIN. #LetEmKnow pic.twitter.com/bf9OhZWYl1 — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 29, 2022 «Торонто» — «Филадельфия» — 90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31) Т: Сиакам (26 + 10 подборов), Ануноби (19), Трент (14), Барнс (13). Ф: Макси (44), Мелтон (13), Харрис (13), Харден (11). «Вашингтон» — «Индиана» — 117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26) В: Бил (31), Порзингис (22), Кузма (18). И: Тернер (27 + 10 подборов), Халибертон (25 + 12 передач), Хилд (25), Несмит (15), Смит (15).