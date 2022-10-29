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НБА

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«Кливленд» вырвал победу у «Бостона». Митчелл и Леверт набрали по 41 очку

Евгений Козинов
Корреспондент
29 октября. «Бостон» — «Кливленд» — 123:132 OT.
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«Кливленд» переиграл «Бостон» (132:123 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. «Кавальерс» одержали четвертую победу подряд.

В других встречах «Торонто» на своем паркете проиграл «Филадельфии» (90:112), а «Индиана» обыграла «Вашингтон» (127:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Кливленд» — 123:132 OT (34:33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18)

Б: Тейтум (32), Браун (32), Хорфорд (12), Смарт (11).

К: Митчелл (41), Леверт (41), Мобли (19 + 10 подборов), Аллен (12 + 11 подборов).

«Торонто» — «Филадельфия» — 90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31)

Т: Сиакам (26 + 10 подборов), Ануноби (19), Трент (14), Барнс (13).

Ф: Макси (44), Мелтон (13), Харрис (13), Харден (11).

«Вашингтон» — «Индиана» — 117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26)

В: Бил (31), Порзингис (22), Кузма (18).

И: Тернер (27 + 10 подборов), Халибертон (25 + 12 передач), Хилд (25), Несмит (15), Смит (15).

БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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