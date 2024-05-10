«Кливленд» сравнял счет в серии с «Бостоном»

«Бостон» на своем паркете проиграл «Кливленду» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 94:118. Счет в серии стал равный — 1-1.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл в этой встрече набрал 29 очков и стал самым результативным игроком.

Третий матч в серии состоится 12 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Бостон» — «Кливленд» — 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28)

Б: Тейтум (25), Браун (19), Притчард (13), Хорфорд (11), Уайт (10).

К: Митчелл (29), Э. Мобли (21 + 10 подборов), Леверт (21), Гарлэнд (14), Окоро (12).

Счет в серии: 1-1.