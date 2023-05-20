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Сегодня, 05:58

«Майами» во второй раз переиграл «Бостон» в финале конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
«Майами» на выезде обыграл «Бостон» во втором матче финала конференции.
Фото USA Today Sports
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«Майами» переиграл «Бостон» во втором матче финальной серии Восточной конференции — 111:105. Счет в серии — 2-0.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка и сделав 13 подборов.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Хит» 22 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

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Второй матч

«Бостон» — «Майами» — 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)

Б: Тейтум (34 + 13 подборов), Браун (16), Р. Уильямс (13), Брогдон (13).

М: Батлер (27), Адебайо (22 + 17 подборов), Мартин (25), Д. Робинсон (15).

Счет в серии: 0-2.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Майами Хит
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