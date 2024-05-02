«Бостон» выиграл серию у «Майами»

«Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 118:84. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.

Атакующие защитники «Бостона» Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали по 25 очков и стали самыми результативными игроками встречи.

Во втором раунде «Бостон» сыграет с победителем серии «Кливленд» — «Орландо» (3-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Майами» — 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18)

Б: Уайт (25), Браун (25), Хаузер (17), Тейтум (16 + 12 подборов).

М: Адебайо (23), Хирро (15), Калеб Мартин (10), Брайант (10).

Счет в серии: 4-1.