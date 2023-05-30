«Майами» обыграл «Бостон» и вышел в финал плей-офф НБА

«Майами» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 103:84.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 28 очков. У защитника «Селтикс» Джелейна Брауна 19 очков.

«Майами» выиграл серию со счетом 4-3, при этом команда вела 3-0. В финале плей-офф НБА команда встретится с «Денвером».

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Седьмой матч

«Бостон» — «Майами» — 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)

30 мая. Бостон. «TD Garden».

Счет в серии: 3-4